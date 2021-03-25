"Буду на содержании жены" - Виктор Павлик описал будущее с 26-летней любимой

Артист 55-летний Виктор Павлик рассказал, что когда-то ему придется быть на содержании 4-ой жены 26-летней Екатерины. Он отметил, что настроен работать "сколько Бог отметил", потому что должен еще вырастить сына. Возлюбленная певца родит через несколько месяцев.

"Уже даже знаем, какое имя ему дадим - Архангел Михаил. Катя с детства мечтала, когда у нее будет мальчик, назовет его Михаилом. Передо мной стоит очень большая задача воспитать его, пока я еще могу, пока я еще имею возможность. В силах поставить на ноги. Единственное, что я понимаю - когда ему будет 20, мне будет 75 лет", - отметил исполнитель.

Фото: instagram.com/repyahovakate

В программе "Ранок з Україною" он рассказал, что завершать карьеру после рождения сына пока не планирует.

"Не думаю, что я покину карьеру и буду заниматься воспитанием сына. Вижу, Катя настроена воспитывать и быть с ребенком. И ей это не имеет мешать делать свое дело, а я, пока Бог мне отметил, - буду петь", - сказал Павлик .

Артист относится серьезно к тому, что жена работает блогером.

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"За интернетом будущее. За YouTube-каналом, за Instagram будущее. Я даже не сомневаюсь в том, что наступит такое время, когда я буду на содержании у жены. Надеюсь, что она меня не выгонит из дома, а будет все-таки помогать, удерживать и водить за ручку через дорогу", - отметил певец.

Жена украинского артиста Виктора Павлика Екатерина Репяхова ответила всем хейтерам, которые говорят, что ее муж старый. Она сделала это с помощью видео Аллы Пугачевой.