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вторник, 21 сентября 2021 17:49

BTS сняли клип в штаб-квартире ООН: видео бьет рекорды просмотров

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BTS сняли клип в штаб-квартире ООН: видео бьет рекорды просмотров
BTS выступили перед началом 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Фото: @ bts.bighitofficial

20 сентября южнокорейская k-pop группа BTS выступила перед началом 76-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Там сняли клип, побивший рекорды просмотров на канале YouTube ООН.

Видео можно посмотреть на YouTube.

Участники группы стали специальными посланниками президента ООН по вопросам будущих поколений и культуры.

BTS коснулись тем борьбы с бедностью, неравенством, изменением климата. Также проговорили о пандемии коронавируса и призвали вакцинироваться.

После выступления они представили в штаб-квартире ООН клип на песню Permission to Dance.

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Прямую трансляцию смотрели более 1 млн человек. Сейчас клип набрал 10,8 млн просмотров и 1,7 млн лайков.

Выступление актрисы Эммы Уотсон набрал около 4,6 млн просмотров, а Леонардо Ди Каприо - 3,4 млн.

Женская корейская группа BlackPink побила рекорды YouTube и iTunes с песней и клипом Kill This Love. Видео за сутки набрало 56,7 млн просмотров.

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