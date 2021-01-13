Голливудского актера 65-летнего Брюса Уиллиса выгнали из аптеки в Лос-Анджелесе из-за его отказа надеть защитную маску.

Звезда "Крепкого орешка" покинул аптеку, так ничего и не купив, пишет Page Six.

Уиллис не захотел надевать маску несмотря на возмущение посетителей. Впоследствии он назвал свой поступок ошибкой и призвал всех соблюдать карантинные меры.

В октябре жена актера Эмма поделилась фотографией, на которой она с мужем и дочерьми в масках.

Фото: instagram.com/emmahemingwillis

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Бывшая жена Уиллиса американская актриса 57-летняя Деми Мур в Instagram опубликовала фото, на котором позирует с маленьким песиком на голове.