Бритни Спирс вернулась в Instagram с танцами в белье: фаны обеспокоены странными публикациями

Фото: @britneyspears

Американская певица 39-летняя Бритни Спирс возобновила страницу в Instagram, которую деактивировала меньше недели назад.

В своем аккаунте звезда уже успела запостить новую публикацию.

На видео Спирс исполняла зажигательные танцы под песню Are You Gonna Go My Way.

Также звезда опубликовала фото, которое сделала якобы с помолвки со своим парнем 27-летним Сэмом Асгари.

"Делюсь с вами некоторыми кадрами, как я отпраздновала помолвку. Я до сих пор не могу поверить в это. Я не могу долго не пользоваться социальными сетями, я возвращаюсь", - прокомментировала Бритни.

Однако поклонники Спирс заметили, что фото старое. Певица публиковала его два года назад.

"Что случилось? Фото, которые ты показала, были сделаны два года назад", "мы уже видели эти фото", "у тебя снова расстроенный вид".

13 сентября американская певица 39-летняя Бритни Спирс объявила о помолвке с фитнес-тренером 27-летним Сэмом Асгари. Артистка продемонстрировала кольцо в Instagram. Пара сможет пожениться благодаря решению отца певицы 69-летнего Джейми Спирса прекратить опекунство над дочерью.