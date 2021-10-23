Бритни Спирс тронула фото с сыновьями

Американская певица Бритни Спирс показала редкие фото своих детей - Шона и Джедена.

Семейные кадры исполнительница опубликовала на своей странице в Instagram.

"Так горько видеть, как они повзрослели. Почему они не могут оставаться детьми навсегда? Они всегда будут моими!", - написала Бритни.

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На фото дети певицы отражены маленькими, примерно, четырех-пяти лет. Они играют на пляже вместе со звездной мамой и веселятся друг с другом. Сейчас детям Спирс 16 и 15 лет.

Стриминговий сервис Netflix выпустит документальный фильм "Бритни против Спирс" о борьбе певицы 39-летней Бритни Спирс с родительской опекой. Трейлер опубликовали на YouTube-канале Netflix. Над картиной около года работала режиссер Эрин Ли Карр.