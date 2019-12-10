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вторник, 10 декабря 2019 16:03

Бритни Спирс снова будет судиться за опеку над сыновьями

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  Певица Бритни Спирс хочет проводить больше времени со своими сыновьями Шоном и Джейденом.
Певица Бритни Спирс хочет проводить больше времени со своими сыновьями Шоном и Джейденом.

38-летняя американская певица Бритни Спирс планирует снова обратиться в суд за право общения со своими двумя сыновьями. Певица намерена добиться пересмотра решения о проведении времени с 14-летним Шоном и 13-летним Джейденом.

В сентябре экс-муж Спирс и отец мальчиков Кевин Федерлайн через суд добился того, чтобы опека над сыновьями между ним и бывшей женой была в соотношении 30/70 процентов в пользу танцора.

Бритни хочет бороться за поровну поделенную опеку над сыновьями, то есть в соотношении 50/50 процентов.

"В новом году Бритни Спирс обратится в суд по семейным делам и будет ходатайствовать об увеличении времени в графике встреч с сыновьями", - отметил инсайдер, отметив, что Бритни и Кевин уже договорились, что в канун Рождества Шон и Джейден будут вместе с мамой, а сам праздник проведут с отцом.

В сентябре на уменьшение общения Бритни с сыновьями подействовал неприятный инцидент. Отец звезды Джейми Спирс в начале осени поссорился с 14-летним Шоном и начал яростно его трясти. После этой ссоры Джейми получил судебный запрет, согласно которому он теперь вообще не может приближаться к внукам в течение трех лет.

Отец Бритни Спирс Джейми намеревался добиться продолжения опекунства над дочерью в девяти штатах, на прошлой неделе снял с себя все обязанности по владению правами на имущество и финансы дочери. 67-летний мужчина в судебном порядке передал права по опеке над дочерью давний помощницы певицы Джоди Монтгомери. Официальной причиной такого решения Джейми Спирса указные его неудовлетворительное состояние здоровья, но говорят, что отказался он от позиции опекуна из-за недавнего неприятный инцидент с избиением 13-летнего сына Бритни Шона.

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Дата
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