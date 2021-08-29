Британская модель изгибалась на лестнице топлесс

Фото: Instagram.com/demirose

Британская модель 26-летняя Деми Роуз опубликовала в своем Instagram серию фотографий, которыми взбудоражила воображение своих поклонников.

На всех фото звезда позирует на испанском острове Ибица. На одном из самых жарких снимков Роуз появилась топлесс, томно изгибаясь на лестнице и прикрыв грудь руками. На другой фотографии модель стоит в монобикини, что красиво подчеркивает изгибы ее фигуры.

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Британская модель 26-летняя Деми Роуз продолжает радовать поклонников горячими фото. На одной серии фотографий модель предстала на террасе в белоснежной комбинации и крошечных трусиках.