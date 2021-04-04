Британская группа сняла клип в Киеве

Британская группа Royal Blood представил клип на песню Limbo, который сняли в Киеве. Об этом пишет УНН со ссылкой на YouTube-канал группы.

Премьера состоялась 1 апреля - видео уже набрало почти 155 000 просмотров. Съемками занималась продакшн-компания Bullion Productions.

Лирические герои клипа - группа захваченных байкеров, которые в течение всего видео не снимают шлемы: они рассекают на байках по ночным улицам Киева, показывают трюки, а также отдыхают в интерьерах. В частности, на кадрах можно увидеть Дарницкий мост.

Песня Limbo войдет в новый альбома Typhoons, что ожидается 30 апреля.

Тина Кароль презентовала альбом под названием "Красиво". В него входят 7 танцевальных песен, одну из которых артистка ранее представила - "Скандал".