Брежнева разозлила подписчиков жалобами на жизнь

Певица Вера Брежнева разозлила пользователей сети постом под фото.

"Иллюзия Instagram. 6 полетов за 6 дней, 2 из них с бессонными ночами, много работы, концерты, встречи, съемки. А выложишь красивое фото и никто не знает, что на самом деле вот такая она, обратная сторона и у всех она разная, но фотки во всех классные", - написала певица.

Wyświetl ten post na Instagramie. Post udostępniony przez Vera Brezhneva (@ververa) Cze 19, 2019 o 10:00 PDT

Она выложила фото в короткой бежевом платье и написала, что очень устала.

"Уменьшите свои потребности и не летайте так часто. А если вам все мало, не надо жаловаться", "Бедная, сейчас расплачусь, такое тяжелое у тебя жизнь", "Вот тебе, Веронька, не повезло. Муж - тиран! Во всех отпуска, а тебе работать столько! Может, он тебя не любит?" - пишут в сети.

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Читатели писали негативные комменты и утверждали, что в певицы не жизнь, на которое можно жаловаться.

Продюсер Константин Меладзе праздновал свое 56-летие 11 мая, в субботу. Поклонники ждали поздравлений от его жены, певицы Веры Брежневой, но она никак не отреагировала на событие. Сразу после дня рождения продюсера пошли слухи о том, что пара разошлась. Многие решили, что супруги на грани развода.