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четверг, 11 октября 2018 22:05

Брэдли Купер потратил на семейное гнездышко $ 13 млн
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Жилье Брэдли Купера
Жилье Брэдли Купера
Жилье Брэдли Купера
Жилье Брэдли Купера
Жилье Брэдли Купера

Жених Ирины Шейк, актер Брэдли Купер стал обладателем жилья на Манхэттене ценой $ 13.5 млн.

Таун-хаус находится в частном секторе недалеко от Нью-Йорка.

Купер поселится в доме вместе с подругой, Ириной Шейк и их ребенком. Звезд видели по-близости недавно.

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Жилье продавали без ажиотажа, за месяц проживания в нем в 2017 году нужно было заплатить.

5 спальные комнаты, которые можно увеличивать до 6, 4,5 ванные комнаты на 5-ти этажах. У дома автономная система обеспечения, контролировать которую можно за помощью iPad. С извне забор с красного кирпича.

Окна маленькой библиотеки выходят на улицу, в гостиной - бар, камин, двери от потолка до пола ведут на балкон с видом на задний двор и сады.

Спальня на верхнем этаже с высокими потолками, камином, масштабной гардеробной и помещением для переодевания.

В саду гриль и обеденный стол.

В нижнем помещении прачечная и погреб с климат контролем.

Ирина Шейк недавно сдала в аренду свою квартиру в Вест Виледж за $ 23,500 в месяц, которую она купила за $ 6 млн в 2015 году. Купер имеет в два дома в Лос-Анджелесе, которыми располагает уже много лет: испанское бунгало в Калифорнии, которое ему досталось в 2004 году за $ 1.2 млн. Позже в 2009 году, он купил дом в Санта-Монике, в калифорнийском Rustic Canyon за $ 4.7 млн.

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