Брэд Питт расскажет всю правду об Анджелине Джоли в мемуарах

Брэд Питт и Анджелина Джоли. Фото: lady.mail.ru

Голливудский актёр Брэд Питт, который недавно развёлся с Анджелиной Джоли, решил написать книгу, где рассекретит настоящие отношения со звёздной бывшей.

Знаменитость хочет рассказать о причинах развода и подать информацию со своей стороны, сообщило издание Radar Online.

Актёр планирует выпустить мемуары после завершения всех судебных процессов.

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Голливудские актёры Брэд Питт и Анджелина Джоли прожили вместе больше 10 лет. У пары 6 детей. После их развода начались громкие судебные процессы. Анджелина за право видеться с детьми отсудила у Брэда миллионы долларов.