Бразильская топ-модель эротично позирует в минибикини

Супермодель 39-летняя Алессандра Амбросио радует подписчиков сексуальными фотографиями с отдыха. Фотографии публикует в своем Instagram.

Фото: instagram.com/alessandraambrosio

На фото бразильянка соблазнительно позирует в горчичном мини-бикини, держась за деревянную лестницу. Звезда отдыхает вместе с семьей на Мальдивских островах.

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"Океан успокаивает мою беспокойную душу", - подписала фотографии модель.

Бразильская топмодель 39-летняя Алессандра Амбросио публикует соблазнительные фото с отдыха в своем Instagram. На последней фотографии Амбросио сексуально позирует в темно-синем бикини на фоне океана.