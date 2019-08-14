Борьба с насилием. Театры отменяют концерты Пласидо Доминго из-за секс-скандала

Концерты Пласилдо Доминго отменяют. Фото: https://kp.ua

Концерты испанского оперного певца 78-летнего Пласидо Доминго отменили после громкого секс-скандала.

Руководство Оперы Сан-Франциско отменило выступление тенора из-за сексуальных домогательств артиста к женщинам, сообщило издание Associated Press.

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"Опера Сан-Франциско привержена к политике борьбы с сексуальным насилием и требует, чтобы все члены компании придерживались самых высоких стандартов профессионального поведения. Опера Сан-Франциско уделяет огромное внимание созданию безопасной и надежной среды", - говорится в сообщении.

Недавно 9 женщин выступили с заявлением, что подвергались сексуальным домогательствам со стороны Пласидо Доминго. 8 певиц и одна танцовщица рассказали журналистам о том, что с конца 1980-х в разное время в течение приблизительно 30 лет подвергались домогательствам со стороны Доминго.