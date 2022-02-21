Больше не холостяк. Илон Маск встречается с австралийской актрисой - СМИ

Основатель компании SpaceX Илон Маск, вероятно, больше не холостяк.

Звезду увидели в его частном самолете с австралийской актрисой Наташей Бассет. Об этом сообщает The Daily Mail.

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Актрису сфотографировали папарацци, когда та выходила из личного самолета изобретателя. Именно это и вызвало слухи.

Фото: Reuters

Впервые Илон Маск женился в 2000 году на однокурснице Джастин. У них родились пятеро сыновей. В сентябре 2008-го супруги объявили о разводе, а вскоре стало известно, что Маск встречается с британской актрисой Талулой Райли. А в 2010 году они поженились. 7 мая 2018-го Маск и канадская певица Граймс сообщили, что встречаются. 4 мая 2020 года у пары родился сын, которого, по сообщению Маска 5 мая, назвали "XÆA-12". Илон Маск и Граймс разошлись в сентябре 2021-го.