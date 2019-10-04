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пятница, 04 октября 2019 08:05

Больная раком Заворотнюк раздала все долги

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Больная раком Заворотнюк раздала все долги
Предполагают, что Заворотнюк хочет поехать лечиться за границу. Фото: fakty.ua

Российская актриса Анастасия Заворотнюк, в которой диагностировали онкологическое заболевание, внезапно отдала все долги.

Это может быть связано с необходимостью лечения звезды за рубежом. Теперь она сможет покинуть Россию, передает РИА ФАН.

"В середине сентября вступило в силу решение, согласно которому судебные приставы отказались от требований по установлению относительно Анастасии Заворотнюк временных ограничений на выезд из РФ", - говорится в сообщении.

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Долг Заворотнюк в почти $500 тыс. тянулся с 2012 года. Банк подал иск о выплате суммы долга и более 50% от тела кредита процентов и пени. Также Заворотнюк была вынуждена уплатить более $50 тыс. за судебные процедуры.

По данным СМИ, звезда сериала "Моя прекрасная няня" Анастасия Заворотнюк страдает на глиобластому - злокачественную опухоль головного мозга. Глиобластома является агрессивной формой рака. Прогноз имеет неутешительный: средняя продолжительность жизни с таким диагнозом - 2 года, в редких случаях - до 5.

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