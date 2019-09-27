"За вознаграждение" - работница клиники хотела продать фото и видео больной раком Заворотнюк

Заворотнюк снимали на камеру в больнице. Фото: @a_zavorotnyuk

Сотрудники клиники, в которой находится больная Анастасия Заворотнюк, украдкой фотографировали и снимали на видео актрису.

Редакция издания "Дни.ру" утверждает, что одна из работниц больницы обратилась к ним с целью продать эксклюзивные материалы.

"У меня есть видео Заворотнюк в больнице, снятое мной лично, и 17 фотографий, сделанные в период с 15 сентября по 25 сентября 2019 года. Я со вчерашнего дня в этом медучреждении не работаю. Готова передать все записи анонимно. За вознаграждение", - сообщила бывшая сотрудница клиники.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Первые симптомы рака появились у Заворотнюк более 10 лет назад

По словам женщины, один ролик длится 58 секунд, еще два - по 32 секунды.

Вероятно, шокирующие кадры сделаны в реанимации, где Заворотнюк несколько дней была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких, и из палаты, куда ее перевели после улучшения состояния.

Пока неизвестно, купила ли редакция предложенные материалы.

Дочь российской актрисы Анастасии Заворотнюк Анна опровергла информацию о приглашении на шоу Андрея Малахова "Прямой эфир", за которое ей должны были заплатить немалую сумму. Младшая Заворотнюк 24 сентября в Instagram выставила пост, в котором обратилась к журналист.