Болдуин не знал о боевом патроне в пистолете

Болдуин случайно застрелил из винтовки оператора. Фото: The Hollywood Reporter

Американский актер Алек Болдуин, который случайно застрелил оператора из Украины Галину Гатчинс, не знал, что в оружии есть боевой патрон.

Болдуин получил заряженное оружие от помощника режиссера. Тот также не знал, что пистолет из реквизита был заряжен боевым патроном. Он уверял в его безопасности за несколько минут до трагедии. Об этом указывается в протоколе суда, сообщает The Associated Press.

Режиссер Джоэл Соуза, который получил ранения ключицы и уже выписался из больницы, в момент инцидента стоял позади Гатчинс.

Правоохранители изъяли в качестве доказательства окровавленный костюм Болдуина, оружие, из которого был произведен выстрел, а также другие винтовки и боеприпасы, используемые при съемках.

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Никаких обвинений не предъявлено. Болдуину позволили путешествовать. "Он свободный человек", - сказал представитель шерифа Хуана Риоса.

Расследование продолжается.

Американский киноактер 63-летний Болдуин случайно застрелил из винтовки женщину-оператора и ранил режиссера на съемочной площадке вестерна "Ржавчина" в Нью-Мехико. Погибшей оказалась Галина Хатчинс. Она родилась в Украине и выросла на советской военной базе за Полярным кругом. Изучала журналистику в Киеве и кинематограф в Лос-Анджелесе. В 2019 году журнал American Cinematographer назвал ее "новой звездой".