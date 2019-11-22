Боль глушил алкоголем: Потап едва не расстался с Каменских

Потап и Настя Каменских поженились в мае в этом году. Фото: Instagram

Рэпер Потап рассказал, как чуть не расстался со своей нынешней женой Настей Каменских. В тот период пара встречалась и работала вместе в дуэте.

"Понял, что мы можем разойтись, но я не мог себе этого представить. Я сам себе удивился, для меня это оказалось важным. Буквально физически начало болеть внутри", - поделился Потап.

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Свою боль Алексей Потапенко, такое настоящее имя артиста, пытался заглушить алкоголем.

"У нас были проблемы в группе, мы сходились, расставались, ругались. Потом я понял, что мне этот человек дорог. Причем я гнал эти мысли прочь. Но себя преодолеть невозможно. Был момент, когда я гасился всем, чем только можно, - пил очень сильно, ходил на вечеринки, но это не помогало заглушить чувство, все мысли были только о том, что я могу ее потерять", - добавил рэпер.

Потап уточнил, что в то время он уже развелся с первой женой Ириной Горовой. После этого не хотел быть привязанным к кому-то.

23 мая Потап и Настя Каменских поженились. Свадьба пары состоялось в одном из роскошных загородных ресторанов под Киевом. Свои романтические отношения дуэт скрывал 6 лет.