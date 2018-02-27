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вторник, 27 февраля 2018 18:07

Блондинка с натуральным бюстом 8-го размера едва прикрыла прелести длинными косами
23

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Линдси Пелас
Линдси Пелас
Линдси Пелас
Линдси Пелас
Линдси Пелас
Линдси Пелас
Линдси Пелас

Модель Линдси Пэлас снялась в очередной провокационной фотосессии. Звезда позировала для Derek Hui в прозрачном белье, демонстрируя роскошные прелести.

Ранее модель с 8-м размером бюста обнажилась для собственного календаря.

Прелести натуральные и доставляют немало хлопот девушке.

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"Делаю милое и невинное лицо, а на самом деле болит спина. Это безумие, насколько по-своему видят люди тебя как личность из-за большой груди. Работать с 5 килограммами на груди - испытание для спины. Растяжка, массаж и хорошая кровать помогают справиться с болью" , - написала на своей странице в социальной сети Линдси.

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