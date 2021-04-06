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вторник, 06 апреля 2021 10:35

Блондинка Джамала в чулках удивила поклонников образом
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Певица 37-летняя Джамала показала архивные фото, на которых позировала с белокурыми волосами и в необычном наряде.

На серии снимков, опубликованной в Instagram, звезда предстала в разных образах. Блондинка Джа позировала в белом пиджаке, короткой юбке, чулках и ботфортах. На другом фото - в синем платье с бантом и пиджаке.

"Я, наверное, представляла себя в каком-то фильме Педро Альмодовара", - пошутила артистка.

Джамала показала архивные снимки, на которых появилась блондинкой
Фото: instagram.com/jamalajaaa
Джамала показала архивные снимки, на которых появилась блондинкой
Джамала показала архивные снимки, на которых появилась блондинкой
Джамала показала архивные снимки, на которых появилась блондинкой
Джамала показала архивные снимки, на которых появилась блондинкой

В комментариях поклонники высказали мнения по поводу ее образа.

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"Похожая на Леди Гагу", "Вам очень идет", "Шикарные образы", "Вы мне напомнили или Леди Гагу, или Бриджит Бардо. Очень стильно и красиво".

Исполнительница 37-летняя Джамала представила видеоработу на песню "Вірю в тебе". Эта композиция входит в ее недавно представленный альбом "Мы". Клип опубликовали на официальном YouTube-канале певицы.

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06
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