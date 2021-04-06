Блондинка Джамала в чулках удивила поклонников образом

Певица 37-летняя Джамала показала архивные фото, на которых позировала с белокурыми волосами и в необычном наряде.

На серии снимков, опубликованной в Instagram, звезда предстала в разных образах. Блондинка Джа позировала в белом пиджаке, короткой юбке, чулках и ботфортах. На другом фото - в синем платье с бантом и пиджаке.

"Я, наверное, представляла себя в каком-то фильме Педро Альмодовара", - пошутила артистка.

Фото: instagram.com/jamalajaaa

В комментариях поклонники высказали мнения по поводу ее образа.

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"Похожая на Леди Гагу", "Вам очень идет", "Шикарные образы", "Вы мне напомнили или Леди Гагу, или Бриджит Бардо. Очень стильно и красиво".

Исполнительница 37-летняя Джамала представила видеоработу на песню "Вірю в тебе". Эта композиция входит в ее недавно представленный альбом "Мы". Клип опубликовали на официальном YouTube-канале певицы.