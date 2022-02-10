Блогер Саша Бо призналась, как ее дети относятся к новому бойфренду

Блогер-миллионник Саша Бо (Александра Пустовит) встречается с бывшим одногруппником, стоматологом-хирургом Платоном Тарнавским.

Пара часто проводит время с детьми женщины - Данилом и Евгением. Блогер призналась, как ее дети воспринимают нового избранника. Об этом рассказала в Instagram.

Фото: instagram.com/sashaabo

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"Мне кажется, и так видно, что детки очень хорошо воспринимают нового друга, хотя я и не показываю все. Вначале задавали вопросы, на что я осторожно ответила и все объяснила. Мы классно проводим время вместе. Спокойно и непринужденно", - рассказала женщина.

Блогер говорит, что у них уже есть традиция. Когда она говорит малышам о поездке в горы, дети сразу интересуются, будет ли с ними ее бойфренд и пойдут ли они в бассейн.

Звезда часто публикует фото, как Тарнавский играет с ее детьми.

После скандального развода блогер Александра Пустовит, в соцсетях Саша Бо, показалась в объятиях другого. Инфлюенсер официально разорвала отношения с Игорем Пустовитом 20 декабря. Мать двоих детей встречается со стоматологом Платоном Тарнавским, что подтвердила общим кадром в сети. Имени избранника не называла. Но подписчики узнали его по снимкам, которые пара публиковала ранее.