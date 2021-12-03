Билли Айлиш заставила бренд отказаться от меха и стала человеком года

Американскую певицу 19-летнюю Билли Айлиш назвала человеком года организация защиты животных PETA. Такое звание ей присудили за активную борьбу за права животных. Исполнительница стала самой молодой победительницей в этой номинации.

Перед церемонией Met Gala 2021 звезда спорила с модельером Оскаром де ла Рентом. Она заставила дизайнера отказаться от животных материалов в нарядах, сообщает NME.

Автор: Reuters Американская певица Билли Айлиш стала человеком года по версии организации защиты животных PETA

Эксперты отметили не только то, что Айлиш заставила люксовый бренд отказаться от использования меха, но и взгляды, которыми певица делится со своей аудиторией. Звезда пропагандирует вегетарианство и полностью отказалась от животной продукции. В этом году она вместе с брендом Nike выпустила "100% веганские" кроссовки. А недавно представила духи, которые не содержат в составе животные компоненты и их не тестируют на животных.

Айлиш уверена, что договоренность с брендом является ее главным достижением.

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"Это действительно было очень важно для меня. Надеюсь, что эту позицию поддержит гораздо больше брендов", – сказала она.

Американская певица 19-летняя Билли Айлиш для бала Института костюма Met Gala 2021 выбрала платье от люксового бренда Oscar de la Renta и ошеломила им всех на красной дорожке. Сначала звезда не планировала выход в свет в платье от этого бренда. Айлиш поставила условие выбора образа от Oscar de la Renta. Бренд должен был полностью отказаться от натурального меха не только на показах, но и во всех коллекциях.