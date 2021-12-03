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суббота, 04 декабря 2021 01:45

Билли Айлиш заставила бренд отказаться от меха и стала человеком года

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Американскую певицу 19-летнюю Билли Айлиш назвала человеком года организация защиты животных PETA. Такое звание ей присудили за активную борьбу за права животных. Исполнительница стала самой молодой победительницей в этой номинации.

Перед церемонией Met Gala 2021 звезда спорила с модельером Оскаром де ла Рентом. Она заставила дизайнера отказаться от животных материалов в нарядах, сообщает NME.

Автор: Reuters
  Американская певица Билли Айлиш стала человеком года по версии организации защиты животных PETA
Американская певица Билли Айлиш стала человеком года по версии организации защиты животных PETA

Эксперты отметили не только то, что Айлиш заставила люксовый бренд отказаться от использования меха, но и взгляды, которыми певица делится со своей аудиторией. Звезда пропагандирует вегетарианство и полностью отказалась от животной продукции. В этом году она вместе с брендом Nike выпустила "100% веганские" кроссовки. А недавно представила духи, которые не содержат в составе животные компоненты и их не тестируют на животных.

Айлиш уверена, что договоренность с брендом является ее главным достижением.

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"Это действительно было очень важно для меня. Надеюсь, что эту позицию поддержит гораздо больше брендов", – сказала она.

Американская певица 19-летняя Билли Айлиш для бала Института костюма Met Gala 2021 выбрала платье от люксового бренда Oscar de la Renta и ошеломила им всех на красной дорожке.

Сначала звезда не планировала выход в свет в платье от этого бренда. Айлиш поставила условие выбора образа от Oscar de la Renta. Бренд должен был полностью отказаться от натурального меха не только на показах, но и во всех коллекциях.

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