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Билли Айлиш откровенно рассказала о шагах к самоубийству

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Американская певица Билли Айлиш призналась, что еще пару лет назад на фоне депрессии ее преследовали суицидальные мысли.

Автор: vogue
  Билли Айлиш откровенно рассказала о суицидальных мыслях
Билли Айлиш откровенно рассказала о суицидальных мыслях

2018-й выдался для нее непростым — трудный подростковый возраст, абьюзивные романтические отношения, токсичное окружение и травма, полученная на танцах, совпали в один период, рассказала певица в интервью журналу Vogue.

Кроме того, будущая звезда страдала от комплексов по поводу внешности.

"Я просто ненавидела свое тело. Я бы сделала все, чтобы быть другой. Я действительно хотела быть моделью, очень сильно, но я была пухленькой и низкой", — откровенно рассказала исполнительница.

Билли развилась депрессия, из-за которой она начала практиковать нанесение самоповреждений. Кроме того, ее преследовали мысли о самоубийстве.

Лишь летом 2019 года Айлиш почувствовала себя лучше.

"Когда меня спрашивают, что сказать людям, которые ищут советов по психическому здоровью, могу предложить только терпение. Я была терпеливой. Я не сделала этот последний шаг. Я ждала. Вещи исчезают", — сказала певица.

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18 декабря 2019 американской певице Билли Айлиш исполнилось 18 лет.

Родилась звезда в 2001 году в Лос-Анджелесе. Известность пришла к артистке в 2016 году, а уже в 2019 году дебютный альбом Билли возглавил американский и британский хит-парады.

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