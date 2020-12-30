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среда, 30 декабря 2020 08:47

Безудержная фитнес-модель подорвала сеть голым фото из ванны
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Словацкая фитнес-модель Люсия Яворчекова радует поклонников откровенными фото с отдыха в мексиканском Тулуме. После серии фотографий топлес красавица подразнила пiодпищиков интимным фото из ванны.

В кадре полностью обнаженная Люсия любуется закатом солнца.

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Словацкая фитнес-модель Люсия Яворчекова радует поклонников горячими фото
Фото: instagram.com/luciajavorcekova
Словацкая фитнес-модель Люсия Яворчекова радует поклонников горячими фото
Словацкая фитнес-модель Люсия Яворчекова радует поклонников горячими фото
Словацкая фитнес-модель Люсия Яворчекова радует поклонников горячими фото
Словацкая фитнес-модель Люсия Яворчекова радует поклонников горячими фото

Фитнес-модель родом из Братиславы, Словакия. Люсия занималась велоспортом. Но потом поняла, что ее призвание - модельный бизнес. В 2007 году состоялась ее первая фотосессия, после которой девушку пригласили на съемку от журнала Palyboy. Изменив спорт на провокационные фотосессии, девушка сразу же завоевала любовь поклонников. Instagram модели насчитывает более 1,8 млн подписчиков.

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