Без маски в метро: Надя Дорофеева удивила подписчиков

В своем Instagram экс-учасница группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева опубликовала видео, на котором она спускается в метро без маски. Фото: Instagram

В своем Instagram экс-учасница группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева опубликовала видео, на котором она спускается в метро без маски. В комментариях подписчики разделились: одни были очарованы певицей, другие же не понимали, почему она пренебрегает карантинными ограничениями.

На видео 30-летняя артистка позирует в метро в гламурном розовом наряде: блестящий топ, розовые штаны-клеш и пиджак.

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Один из поклонников Дорофеевой предположил, что это съемки рекламы одного из мобильных операторов.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Follow me💕 #tiktok Публикация от nadyadorofeeva (@nadyadorofeeva) 22 Июл 2020 в 8:13 PDT

28 июня певец и ведущий Владимир Дантес празднует 32-летие. Праздник устроил на яхте в Одессе. Соответствующие фото в Instagram показала звездная супруга артиста Надя Дорофеева. На снимках исполнительница позирует в сплошном розовом купальнике, обнимая Владимира сзади. Улыбающийся мужчина в белой рубашке любуется видом.