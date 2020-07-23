Без маски в метро: Надя Дорофеева удивила подписчиков

В своем Instagram экс-учасница группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева опубликовала видео, на котором она спускается в метро без маски. В комментариях подписчики разделились: одни были очарованы певицей, другие же не понимали, почему она пренебрегает карантинными ограничениями.
На видео 30-летняя артистка позирует в метро в гламурном розовом наряде: блестящий топ, розовые штаны-клеш и пиджак.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Позировала, пока не упала в воду: Надя Дорофеева показала шикарную фигуру
Один из поклонников Дорофеевой предположил, что это съемки рекламы одного из мобильных операторов.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
28 июня певец и ведущий Владимир Дантес празднует 32-летие. Праздник устроил на яхте в Одессе. Соответствующие фото в Instagram показала звездная супруга артиста Надя Дорофеева. На снимках исполнительница позирует в сплошном розовом купальнике, обнимая Владимира сзади. Улыбающийся мужчина в белой рубашке любуется видом.
Комментарии