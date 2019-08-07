Без фотошопа и фильтров: модель +size Эшли Грэм показала, как на самом деле выглядит её фигура

Эшли Грэм поделилась откровенным снимком в сети. Фото: @ashleygraham

Американская модель plus-size Эшли Грэм показала фигуру в купальнике без фотошопа и фильтров.

Снимок с отдыха в Италии звезда разместила в Instagram.

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На фото Эшли появилась в белом сплошном купальнике и солнцезащитных очках. Бикини эффектно подчеркивал пышная грудь звезды.

"Мне нужно вернуться в Италию", - подписала публикацию Грэм.

Подписчики засыпали знаменитость комментариями и комплиментами.

"Спасибо за то, что я полюбила свое тело", "твои фото дают мне надежду на мою красоту", "роскошный купальник".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от A S H L E Y G R A H A M (@ashleygraham) 6 Авг 2019 в 3:14 PDT

Недавно модель plus-size Эшли Грэм порадовала сеть новым снимком топлес.