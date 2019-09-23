Без белья и с декольте до талии: самые сексуальные образы звезд на премии "Эмми-2019"

Фото: @indyamoore

71-я церемония вручения премий "Эмми-2019" поразила не только номинациями, но и звездами, которые прошлись по красной дорожке.

Эффектные и откровенные образы знаменитостей в миг появились на просторах Instagram.

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Красную дорожку посетили супермодель Кендалл Дженнер, актриса Зендея, певица Николь Шерзингер, актриса-трансгендер Индия Мур и многие другие.

Gazeta.ua создала подборку самых сексуальных образов церемонии вручения наград "Эмми-2019".

Этой ночью прошла 71-я церемония награждения телевизионной премии "Эмми-2019" в Лос-Анджелесе. Подробностями поделился официальный сайт вручения наград Emmys.