Бесстыдная Анна Седокова засветила пышные ягодицы в БДСМ-белье

Украинская поп-певица и бывшая участница группы "ВИА Гра" Анна Седокова шокировала сеть откровенным фото.

Артистка на своей странице в Instagram опубликовала снимок, на котором выпятила на камеру сочные ягодицы.

Автор: .instagram Анна Седокова выставила на показ пышные ягодицы в БДСМ-белье

В кадре она изображена в кожаном БДСМ-наряде с множеством ремешков. Поп-звезда надела черную дерзкую белье, которое едва прикрывает соски, и сверкнула ягодицами, пише unian.

"Я - Аня Седокова. Мне пару дней назад исполнилось 37 а, значит, у меня осталось всего 3 года, чтобы публиковать такие фото без зазрения общественных деятелей? А через три года я что, в тыкву превращусь Как же мне надоели эти стереотипы, годами загружали в головы наших женщин! что в 30 лет жизнь заканчивается, что оно так же заканчивается после развода, что без мужика жизнь нет ... Кто вообще это решает кроме самой себя? ", - возмущена Седокова.

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По ее словам, это огромный труд любой девушки - поддерживать тело, особенно после 30.

"Мы - все девушки и не важно, 16 нам или 61. Девочки, которые должны поддерживать и восхищаться друг другом, не важно в трусиках мы или без", - пишет экс- "виагра".

Анна Седокова выставила в Иnstagram фото пышного бюста в топе с отдыха во Франции. Написала: "чем старше становлюсь и чем больше имею, тем беднее становится мой аккаунт".