Беременная Осадчая поделилась фото с отдыха

Украинская телеведущая Екатерина Осадчая успешно совмещает работу и отдых.
Так, звезда находилась на съемках в Одессе и устроила себе отдых у моря. Летними кадрами она поделилась на своей странице в Instagram.
На фото ведущая позирует в синем сплошном купальнике, который подчеркивает беременный живот звезды. Образ Катя дополнила колье и солнцезащитными очками.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинские звезды массово двинулись на курорты. Цены отдыха поражают
Также ведущая продемонстрировала образ в легком летнем сарафане на бретельках. Сарафан Осадчая соединила с удобным светлой обувью.
"Использовать каждую минуту лета по назначению. В командировку поехать и успеть в море покупаться - done. Полетели дальше", - написала Осадчая под снимком и оставила картинку в виде двух девочек. Читатели предполагают, что Катя ждет девочку, о чем намекает в посте.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Американская поп-звезда Мадонна посетила светское мероприятие в компании своего бойфренда, 27-летнего танцовщика Ахламалика Уильямса. Для выхода в свет 62-летняя артистка выбрала роскошное обтягивающих платье, подчеркнула ее аппетитные формы.
Комментарии