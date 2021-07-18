Беременная Осадчая поделилась фото с отдыха

Екатерина Осадчая устроила себе отдых. Фото: instagram.com/kosadcha

Украинская телеведущая Екатерина Осадчая успешно совмещает работу и отдых.

Так, звезда находилась на съемках в Одессе и устроила себе отдых у моря. Летними кадрами она поделилась на своей странице в Instagram.

На фото ведущая позирует в синем сплошном купальнике, который подчеркивает беременный живот звезды. Образ Катя дополнила колье и солнцезащитными очками.

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Также ведущая продемонстрировала образ в легком летнем сарафане на бретельках. Сарафан Осадчая соединила с удобным светлой обувью.

"Использовать каждую минуту лета по назначению. В командировку поехать и успеть в море покупаться - done. Полетели дальше", - написала Осадчая под снимком и оставила картинку в виде двух девочек. Читатели предполагают, что Катя ждет девочку, о чем намекает в посте.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Katya Osadcha (@kosadcha)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Katya Osadcha (@kosadcha)

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