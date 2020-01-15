Беременная и голая: Эшли Грэм опубликовала новое фото в стиле ню

В сети появились новые откровенные фото американской plus-size модели Эшли Грэм.

Автор: instagram.com/ashleygraham Беременная Эшли Грэм опубликовала новое фото в стиле ню

32-летняя Эшли, которая беременна первым ребенком, опубликовала фотографии в стиле ню на своей странице Instagram.

Обнаженную фотосессию в конце прошлого года устроил звезде ее муж Джастин Эрвин.

Пара ожидает рождения первенца в ближайшее время.

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Эшли Грэм опубликовала снимки с бэкстейджа финальной фотосессии 2019 года. На фото полностью обнаженная беременная Грэм позирует мужу Джастину Эрвину, сидя на стуле.