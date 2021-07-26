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понедельник, 26 июля 2021 23:46

Беременная Эшли Грэм позировала в поле голышом
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Модель Эшли Грэм не стесняется демонстрировать обнаженную пышную фигуру
Фото: instagram.com/ashleygraham
Модель Эшли Грэм не стесняется демонстрировать обнаженную пышную фигуру
Модель Эшли Грэм не стесняется демонстрировать обнаженную пышную фигуру
Модель Эшли Грэм не стесняется демонстрировать обнаженную пышную фигуру
Модель Эшли Грэм не стесняется демонстрировать обнаженную пышную фигуру

Американская plus size модель 33-летняя Эшли Грэм поразила поклонников смелыми фотографиями. Беременная женщина продемонстрировала обнаженную пышную фигуру. Фото опубликовала в Instagram.

На фотографии пышнотелая модель позировала абсолютно голой среди высокой травы. Обнаженную грудь Грэм прикрыла руками.

"Вибрации матери-земли", - подписала она снимок.

Поклонники выразили восторг от вида звезды.

Кстати, Эшли часто демонстрирует несовершенства на теле и замечает, что этого не нужно стыдиться.

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Эшли Грэм потрясла новостью о второй беременности. Самая известная плюс-сайз модель сообщила об этом в Instagram. Напомним, что поклонница бодипозитиву год назад впервые стала мамой. Вместе с мужем Джастином Эрвином модель воспитывает сына Исаака.

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