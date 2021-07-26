Беременная Эшли Грэм позировала в поле голышом

Фото: instagram.com/ashleygraham

Американская plus size модель 33-летняя Эшли Грэм поразила поклонников смелыми фотографиями. Беременная женщина продемонстрировала обнаженную пышную фигуру. Фото опубликовала в Instagram.

На фотографии пышнотелая модель позировала абсолютно голой среди высокой травы. Обнаженную грудь Грэм прикрыла руками.

"Вибрации матери-земли", - подписала она снимок.

Поклонники выразили восторг от вида звезды.

Кстати, Эшли часто демонстрирует несовершенства на теле и замечает, что этого не нужно стыдиться.

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Эшли Грэм потрясла новостью о второй беременности. Самая известная плюс-сайз модель сообщила об этом в Instagram. Напомним, что поклонница бодипозитиву год назад впервые стала мамой. Вместе с мужем Джастином Эрвином модель воспитывает сына Исаака.