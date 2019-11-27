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среда, 27 ноября 2019 14:48

Белла Хадид похвасталась стройной фигурой в пестром купальнике

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Белла Хадид похвасталась стройной фигурой в пестром купальнике
Белла Хадид улыбается позируя своей подруге. Фото: www.instagram.com/bellahadid

Супермодель Белла Хадид опубликовала фотографию сделанную во время отдыха на Миконосе.

На фото в своем Instagram модель позирует в пестром купальнике от Louisa Ballou с вырезами по фигуре и кольцом между грудью.

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Свой пляжный лук Хадид дополнила золотыми цепочками с кулонами на шее, тонкой цепочкой на бедрах и золотыми серьгами-кольцами в ушах. Волосы собрала в пучок.

Ее подруга на фото одетая в похожий пестрый купальник с глубоким декольте.

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Публикация от Bella (@bellahadid)

На прошлой неделе супермодель Беллу Хадид поймали папарацци во время выхода из своего отеля Le Royal Monceau в Париже. Знаменитость известна своим необычным стилем одежды, в котором сочетает достаточно разные вещи.

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