Белла Хадид похвасталась стройной фигурой в пестром купальнике

Супермодель Белла Хадид опубликовала фотографию сделанную во время отдыха на Миконосе.
На фото в своем Instagram модель позирует в пестром купальнике от Louisa Ballou с вырезами по фигуре и кольцом между грудью.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Назвали самую красивую женщину в мире
Свой пляжный лук Хадид дополнила золотыми цепочками с кулонами на шее, тонкой цепочкой на бедрах и золотыми серьгами-кольцами в ушах. Волосы собрала в пучок.
Ее подруга на фото одетая в похожий пестрый купальник с глубоким декольте.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
На прошлой неделе супермодель Беллу Хадид поймали папарацци во время выхода из своего отеля Le Royal Monceau в Париже. Знаменитость известна своим необычным стилем одежды, в котором сочетает достаточно разные вещи.
Комментарии