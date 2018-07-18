Бейонсе заподозрили в беременности

Концертный тур Бейонсе и Джей-Зи обрастает слухами о грядущем расширении семьи артистов. На днях певица дала концерт в Париже, где вышла на сцену в обтягивающем боди, и многие фанаты, находившиеся у сцены, заметили, что живот звезды округлился.

"Когда же Бейонсе сообщит нам, что беременна…"

"Бейонсе снова беременна?!?!?!"

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"Бейонсе действительно беременна!", —пишут в Twitter поклонники певицы.

Бейонсе и ее муж не комментируют догадки прессы и фанатов, а продолжают выступать. Супруги завершили европейскую часть тура, и теперь их ждут американские города.

Если слухи о беременности знаменитости подтвердятся, то ребенок станет для пары четвертым: Бейонсе и Джей-Зи воспитывают шестилетнюю дочь Блу Айви и годовалых близнецов Руми и Сэра.