БДСМ-маски и голая грудь: Ирина Шейк и Адриана Лима обнажились для пикантной съёмки

Фото: @irinashayk

Супермодель Ирина Шейк и ее коллега по цеху экс-"ангел" Victoria`s Secret Адриана Лима снялись в провокационной съемке для глянцевого журнала Vogue Spain.

Сексуальные снимки знаменитости опубликовали в Instagram.

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На фото модели появились в пикантных образах. Девушки примерили прозрачные боди, которые полностью обнажали грудь, кожаные БДСМ-маски, сексуальное белье и обувь на высоких каблуках. Их дерзкие образы довершал яркий макияж и собраные в тугой пучок волосы.

"Только мы", - подписала Шейк совместные фото с Адрианой Лимой.

Поклонники засыпали супермоделей комплиментами.

"Леди Гага нервно курит в сторонке, Шейк просто огонь", "королевы", "роскошные и сексуальные", "так горячо", "совершенство", "вы выглядите как близнецы", "очень стильно".

СупермодельИрина Шейк, которая недавно развелась с американским актером Брэдли Купером, похвасталась похудевшей фигурой в белье от бренда Intimissimi.