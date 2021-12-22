Барских поделился с британским изданием о начале карьеры, карантине и сингле-рекордсмене

Макс Барских дал интервью британскому изданию Wonderland. Фото: предоставлено пиар-агентом певца

Исполнитель Макс Барских признался, как карантин повлиял на его творчество. Рассказал, что его производительность не пострадала.

По словам певца, пандемия подтолкнула к переосмыслению многих вещей. Этим поделился в интервью британскому изданию Wonderland.

"Изменилась тематика моих песен, переоценка ценностей. Я перестал торопиться и научился быть в моменте, наслаждаться тем, что окружает меня", - сказал он.

Упомянул и начало музыкальной карьеры.

"В 12 лет купил диск с программным обеспечением для создания музыки на компьютере – и ушел в его изучение. Уже в 13 написал первую песню", - рассказал Барских.

Сейчас артист вдохновляется музыкой 1950-х годов, чистотой и романтикой той эпохи. Это и стало причиной начавшихся после премьеры трека Just Fly изменений в карьере и звучании. По словам Барских, песню написал еще в 2014 году. Одна из авиакомпаний пригласила его создать саундтрек. Но коллаборация не состоялась.

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В этом году другой авиаперевозчик обратился к певцу с подобным запросом. Just Fly стал не только поворотным моментом в его карьере, но и синглом-рекордсменом. Недавно сообщили, что новогодняя версия этой песни больше всех загружалась радиостанциями по версии TopHit в период с 13 по 19 декабря.

Исполнитель Макс Барских снялся для зимнего выпуска Marie Claire Украина. Этот выпуск был посвящен теме домашнего насилия. В рамках спецпроекта "Не молчи" певец поделился собственной историей о рукоприкладстве.