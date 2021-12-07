Барских кардинально изменил имидж для зимнего выпуска Marie Claire

Исполнитель Макс Барских снялся для зимнего выпуска Marie Claire Украина. Этот выпуск был посвящен теме домашнего насилия.

В рамках спецпроекта "Не молчи" певец поделился собственной историей о рукоприкладстве.

"Это происходило по разным причинам: плохие оценки в школе, беспорядок в комнате. Особого повода не требовалось. И на тот момент мне это не казалось чем-то странным, необычным. При подобных обстоятельствах росли и другие мои сверстники", - сказал Барских.

По словам артиста, он гораздо позже понял, что это ненормально.

Фото: предоставлено пиар-агентом певца

"Ненормально, когда родители дерутся, унижают друг друга, когда ремень или пинки становятся весомым аргументом в воспитании ребенка. Ненормально, когда окружающие видят это, но закрывают глаза и умалчивают, потому что это "не их дело". Это не о любви. Это о физическом или психологическом насилии", - откровенно рассказал мужчина.

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На вопрос, удалось ли отпустить обиды, певец ответил: "Да. Я люблю мать и не держу зла на отца".

Певец Макс Барских представил видеоработу на второй англоязычный трек Tequila Sunrise. Режиссером клипа выступил Алан Бадоев. В новой работе восхитили пьянящими гитарными ритмами, откровенной лирикой и страстным контемпорари.