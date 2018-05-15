Балерину Волочкову водитель обвинил в домогательствах

Российскую балерину Анастасию Волочкову бывший водитель Александр Скиртач обвинил в домогательствах. Она, в свою очередь, обвиняет его в мошенничестве с деньгами.
"Она секс предлагала. Говорила: "Ну отдохни от своей семьи пару дней, побудь здесь. "Сидит напротив: "Я тебя хочу!" Серьезно ... Я от ее же сотрудников четко слышал, что все, кто у нее работал, все с ней спали.Самка богомола. Назовем вещи своими именами: самка богомола! Просто готова попользоваться и уничтожить", - заявил Александр в одиной из телепередач, передает life.ru.
Иск, который подала против него Анастасия, он назвал "грубой бабьей местью".
Сама Волочкова не скрывает, что ее и Скиртача связывали не только рабочие отношения.
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"Ты любишь человека, а потом он изменяет тебе. Ты понимаешь, что ты любил, верил, доверял и разделял все. Но это же мыльный пузырь", - говорила Настя в прошлом году.
По словам Волочковой, экс-водитель "похоронил живу мать", видурившы в балерины деньги на ее похороны, обманул и даже пытался отравить. Против мужчины возбудили уголовное дело. На время следствия он находится под домашним арестом.
Российская балерина Анастасия Волочкова порадовала поклонников первым фото в 2018 году из бани. Артистка продемонстрировала свой фирменный шпагат в бане и опубликовала фото в Instagram.
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