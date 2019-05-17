"Бал цветов": выбрали самых успешных и влиятельных женщин Украины 2019

Фото: www.google.com

В Киеве прошёл "Бал цветов", который каждый год устраивает украинский ресторатор Николай Тищенко. На мероприятии награждали самых успешных женщин Украины в 14 номинациях.

Ивент устроили 15 мая, в среду, в ресторане Тищенка - COIN.

На Бал пригласили не только номинанток, но и певцов, ведущих, ди-джеев, дизайнеров. Гости встречали летний сезон и вручали статуэтки победительницам.

Мероприятие вели сам Тищенко и его подруга Татьяна Терехова.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Назвали женщину года по версии журнала People

Самыми успешными женщинами Украины 2019 года стали:

"Телеведущая года" - Леся Никитюк, более известна за передачей "Орёл и решка".

"Певица года" - Настя Каменских (NK), экс-участница дуэта "Потап и Настя". В 2017-м начала сольную карьеру.

"Дизайнер года" - Катя Сильченко, дизайнер, телеведущая, певица и актриса.

"Социальный деятель года" - Маша Ефросинина, телеведущая, социальный деятель, основательница серии благотворительных мероприятий "Charity weekend".

"Актриса года" - Даша Трегубова, телеведущая, актриса, сценарист, продюсер и режиссёр.

"Блогер года" - Татьяна Парфильева, одна из самых популярных украинский девушек в Instagram.

"Фешн-фотограф года" - Анна Гольцберг, профессиональный фотограф.

"It-girl года" - Татьяна Терехова, теле и радиоведущая, журналист, автор документальных фильмов. Национальный комментатор Евровидения в Украине.

"PR года" - Юла, пиар-менеджер, сотрудничает с большим количеством звёзд Украины.

"DJ года" - Nana (Анастасия Кумейко), певица и профессиональная танцовщица. Экс-участница группы "А.Р.М.И.Я".

"Мама года" - Лилия Ребрик, телеведущая, актриса, мать 2 детей.

"Балерина года" - Катерина Кухар, актриса балета, прима-балерина Национального академического театра оперы и балета Украины, заслуженная артистка Украины.

"Прорыв года" - Анастасия Кожевникова, певица, победительница шоу "Хочу в "ВИА Гру", бывшая солистка группы.

"Мисс Украина" - Леонила Гузь, мисс Украина 2018, представляла нашу страну на "Мисс Мира 2018.