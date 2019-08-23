"Баффи - истребительца вампиров" возвращается к актерской карьере после 5 лет перерыва

Сара Мишель Геллар возвращается к актерской карьере. Фото: loveradio.ru

Американская актриса Сара Мишель Геллар, 42 года, сыгравшая в сериале "Баффи - истребительница вампиров", впервые с 2014-го получила ведущую роль в сериале.

Звезда согласилась принять участие в экранизации романа Эбби Ваксман "Дома других людей", сообщило издание The Hollywood Reporter.

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Комедийная драма расскажет историю 9 человек, живущих в Ларчмонд Вилледж в Лос-Анджелесе.

Героиня Геллар - популярная блогер. Кроме главной роли, Сара Мишель станет исполнительным продюсером проекта.

Будущий сериал описывают как нечто среднее между "Большой маленькой ложью" и "Катастрофой".

Американская компания Samuel Goldwyn Films выкупила права на показ в Северной Америке фильма о Голодоморе "Цена правды". Фильм создала Украина, Польша и Великобритания.