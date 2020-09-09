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среда, 09 сентября 2020 12:19

Бабочки на пикантных местах: сексуальный дизайнер позировала обнаженной
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Дизайнер купальников и модель родом из Италии 29-летняя Валентина Фрадеграда продолжает радовать поклонников откровенными фотографиями. Публикует фото в Instagram.

Соблазнительный дизайнер позирует обнаженной, скрывая пикантные места картонными бабочками. Модель делится эротическими фотографиями с отдыха на Мальдивских островах.

Дизайнер публикует жаркие фотографии с отдыха
Фото: instagram.com/valentinafradegrada
Дизайнер публикует жаркие фотографии с отдыха
Дизайнер публикует жаркие фотографии с отдыха
Дизайнер публикует жаркие фотографии с отдыха
Дизайнер публикует жаркие фотографии с отдыха

"Бабочка - мое духовное животное", - подписала провокационные снимки модель.

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Фрадеграда стала популярной из-за того, что ввела моду на купальники вверх ногами 2018 года.

Итальянский дизайнер и модель 29-летняя Валентина Фрадеграда опубликовала эротические фотографии в Instagram. На фото дизайнер купальников позирует обнаженной на фоне реки и гор.

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