Бабочки на пикантных местах: сексуальный дизайнер позировала обнаженной

Дизайнер купальников и модель родом из Италии 29-летняя Валентина Фрадеграда продолжает радовать поклонников откровенными фотографиями. Публикует фото в Instagram.

Соблазнительный дизайнер позирует обнаженной, скрывая пикантные места картонными бабочками. Модель делится эротическими фотографиями с отдыха на Мальдивских островах.

Фото: instagram.com/valentinafradegrada

"Бабочка - мое духовное животное", - подписала провокационные снимки модель.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Полностью обнаженная: супер-модель поделилась провокационными снимками

Фрадеграда стала популярной из-за того, что ввела моду на купальники вверх ногами 2018 года.

Итальянский дизайнер и модель 29-летняя Валентина Фрадеграда опубликовала эротические фотографии в Instagram. На фото дизайнер купальников позирует обнаженной на фоне реки и гор.