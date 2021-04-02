Австрийка в образе кошки и ковбойский фотосет от обладательницы самой большой груди. Чем поражают звезды

Звезды часто делятся пикантными кадрами из соблазнительных фотосессий. Выбирают для фотосетов потрясающие образы. Публикуют снимки в Instagram.

Американская модель Даниэлли Аяла, которая работает в стиле ню, порадовала поклонников эротической фотографией. На снимке звезда сети позирует мокрой в купальнике, который едва прикрывает пышную грудь. Немецкая модель Лорена Рэй появилась в белом боди без нижнего белья. Фотосессию устроила на пляже. Украинская модель Мила Кузнецова, которая в прошлом году получила титул "Самая большая женская натуральная грудь", приняла участие в ковбойском фотосете. Она надела клетчатую рубашку, ковбойскую шляпу, колготки в сетку и черные ботинки. Австрийская модель и бывшая мисс Вена Катарина Мазепа появилась в сексуальном образе кошки. Она выбрала пикантный комплект нижнего белья черного цвета. Образ дополнила черными туфлями на каблуках, кошачьими ушами и хвостом.

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Gazeta.ua собрала соблазнительные фото, которые публиковали звездные красавицы на этой неделе.

Фото: instagram.com/lorena

Знаменитости поражают фанов соблазнительными кадрами. Для пикантных фотосессий выбирают впечатляющие образы. Смелыми снимками делятся в Instagram. Американская стриптизерша Николь Митчел, которая ранее была пастором-евангелисткой, поразила позированием топлесс. Женщина позировала только в розовых трусах, а грудь едва прикрыла наклейками. Украинский диджей Анастасия Кумейко соблазнительно раздвинула ноги.