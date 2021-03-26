Пикантные позы диджея и бывшая пастор без бюстгальтера. Что публикуют звезды

Знаменитости поражают фанов соблазнительными кадрами. Для пикантных фотосессий выбирают впечатляющие образы. Смелыми снимками делятся в Instagram.

Американская стриптизерша Николь Митчел, которая ранее была пастором-евангелисткой, поразила позированием топлесс. Женщина позировала только в розовых трусах, а грудь едва прикрыла наклейками. Украинский диджей Анастасия Кумейко соблазнительно раздвинула ноги. Для фотосессии выбрала черное нижнее белье с белыми вставками, оранжевую верхнюю одежду и черные лакированные ботфорты. Модель и победительница конкурса красоты "Мисс Украина Вселенная 2014" Анна Андрес устроила пляжную фотосессию. Она появилась в синем мини-бикини.

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Какими еще эротическими снимками делились звезды, подготовила Gazeta.ua.

Фото: instagram.com/mitchellnikole

Звездные красавицы часто публикуют соблазнительные фотографии, на которых позируют в пикантных образах или даже обнаженными. Эротические фото чаще всего появляются в Instagram. Финалистка 10-го сезона шоу "Холостяк" Дана Оханская ошеломила фанов. Женщина отдыхает на Мальдивских островах, откуда и публикует горячие фото. На очередном снимке она позировала полностью обнаженная, а пикантные места прикрыла шляпой.