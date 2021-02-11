Австралийские сестры-серфингистки в бикини зажгли на пляже

Модели и серфингистки 26-летняя Элли-Джин Коффи и 18-летняя Бонни-Лу Коффи покинули спорт ради откровенных фотосессий.

На фотографии звезды Instagram позируют в светло-зеленых купальниках. Элли-Джин выбрала мини-бикини, Бонни-Лу - слитный купальник. Модели устроили фотосессию на пляже. Жаркий снимок опубликовали в Instagram. Элли-Джин выпятила пышную грудь, а Бонни-Лу соблазнительно изгибалась.

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"Повеселились с Бонни-Лу", - подписала фото серфингистка.

Сестры Элли-Джин, Холли-Дейзи, Руби-Лу и Бонни-Лу Коффи - австралийские серфингистки и модели. Они несколько раз попадали в топ-50 спортивных журналов. Но женщинам пришлось оставить спорт: теперь им платят за то, что они выкладывают фото в купальниках.

1-й новый способ зарабатывать придумала Бонни-Лу. Она нашла специализированный сайт, на котором можно публиковать фото в купальнике за платную подписку. Желающих подписаться на ее блог появилось много.