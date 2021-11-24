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среда, 24 ноября 2021 11:30

Астафьева вспомнила, как сожгла полдома экс-жениха

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Певица и модель Даша Астафьева вспомнила, как чуть не сожгла квартиру бывшего. Около месяца тому назад звезда объявила о разрыве с женихом-бизнесменом Артемом Кимом.

Свои последние отношения, как утверждает Астафьева, она может назвать семьей. Была вместе с Кимом более пяти лет. Поделилась деталями отношений в шоу "Пожежа".

Автор: instagram.com/da_astafieva
  Певица Даша Астафьева была вместе с предпринимателем Артемом Кимом более 5 лет
Певица Даша Астафьева была вместе с предпринимателем Артемом Кимом более 5 лет

"Это первый мужчина, с которым я съехалась. И не он переехал ко мне, а я к нему. Быт очень классно раскрывает человека. Я обожаю быт", - призналась экс-участница группы NikitA.

Она рассказала, что домашней работы не боится. Однажды хотела приятно удивить экс-возлюбленного.

"Первое, что я сделала - решила приготовить ужин, потому что Артем ехал из командировки. Я сожгла полдома. Вымыла весь дом, разложила вещи, приготовила борщ, второе. И решила сделать сухарики для борща, поставила их на 14 минут в микроволновку и пошла в душ", - рассказала артистка.

По словам Астафьевой, Ким спокойно отреагировал на эту ситуацию.

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"Принял и простил", - добавила она.

Исполнительница и фотомодель 36-летняя Даша Астафьева объявила, что прекратила отношения с женихом - предпринимателем Артемом Кимом. Пара была вместе более пяти лет.

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