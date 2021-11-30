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вторник, 30 ноября 2021 10:33

Астафьева рассекретила, как "фигачит" ради уверенности в себе
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Исполнительница и фотомодель 36-летняя Даша Астафьева рассказала, как нравиться себе в любом возрасте. По ее словам, для этого нужно быть уверенной в том, что сделала для себя максимум.

Певица заверила, что сейчас довольна своим телом. Секретами красоты поделилась в YouTube-шоу "ебаут".

"Я каждый день улыбаюсь отражению в зеркале, потому что знаю, что я много делаю, чтобы выглядеть классно. Считаю, что такое восприятие себя возможно только тогда, когда ты полностью уверена, что все сделала. Честно говоря, я фигачу", - отметила Астафьева.

Она сказала, что пять дней в неделю работает над фигурой.

Певица и модель Даша Астафьева рассекретила, как нравиться себе в любом возрасте
Фото: instagram.com/da_astafieva
Певица и модель Даша Астафьева рассекретила, как нравиться себе в любом возрасте
Певица и модель Даша Астафьева рассекретила, как нравиться себе в любом возрасте
Певица и модель Даша Астафьева рассекретила, как нравиться себе в любом возрасте
Певица и модель Даша Астафьева рассекретила, как нравиться себе в любом возрасте

"Просыпаюсь в 8:00, иду на двухчасовую прогулку с песиками. Идеальную систему для себя нашла. Пять дней я фигачу: спортзал, прогулки, в день прохожу от 12 до 18 километров быстрым шагом. Я понимаю, что для моего тела это идеально, это этакая сушка. Спорт тоже каждый день: с понедельника по пятницу. Суббота, воскресенье - отдыхаю", - поделилась звезда.

Также модель поговорила о целлюлите.

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"Я этого не стесняюсь. Делаю все, чтобы его было меньше. Но пусть немного будет, потому что настоящая красота - она ​​всегда "хромает", - сказала она.

Певица и модель Даша Астафьева вспомнила, как чуть не сожгла квартиру бывшего. Около месяца тому назад звезда объявила о разрыве с женихом-бизнесменом Артемом Кимом.

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ноября

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