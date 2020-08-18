Астафьева позировала в мокрой майке без бюстгальтера

Певица 35-летняя Даша Астафьева опубликовала пикантные фото в Instagram. Звезда снялась у известного фотографа Никиты Люлько.

На черно-белых фотографиях экс-солистка группы Nikita позирует в мокрой майке без бюстгальтера. Певица поразила поклонников сексуальными снимками.

Фото: www.instagram.com/da_astafieva

"Эта фотография - молитва за ваши черные души", - подписала одну из фотографий Астафьева.

В посте певица также выразила восхищение работой фотографа Люлько.

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"Я доверяю Никите-фотографу. Он не скажет лишнего картинкой. Потому что его глаза видят только суть", - добавила артистка.

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