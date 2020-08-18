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вторник, 18 августа 2020 10:56

Астафьева позировала в мокрой майке без бюстгальтера
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Певица 35-летняя Даша Астафьева опубликовала пикантные фото в Instagram. Звезда снялась у известного фотографа Никиты Люлько.

На черно-белых фотографиях экс-солистка группы Nikita позирует в мокрой майке без бюстгальтера. Певица поразила поклонников сексуальными снимками.

Сексуальная певица выразила восхищение работой фотографа Люлько.
Фото: www.instagram.com/da_astafieva
Сексуальная певица выразила восхищение работой фотографа Люлько.
Сексуальная певица выразила восхищение работой фотографа Люлько.
Сексуальная певица выразила восхищение работой фотографа Люлько.
Сексуальная певица выразила восхищение работой фотографа Люлько.

"Эта фотография - молитва за ваши черные души", - подписала одну из фотографий Астафьева.

В посте певица также выразила восхищение работой фотографа Люлько.

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"Я доверяю Никите-фотографу. Он не скажет лишнего картинкой. Потому что его глаза видят только суть", - добавила артистка.

Певица Надя Дорофеева шокировала подписчиков обольстительными фото. Звезда опубликовала пикантные снимки в Instagram. На последней фотографии Дорофеева позировала у бассейна полностью раздетой, прикрыв ягодицы короткими джинсовыми шортами.

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