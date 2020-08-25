Астафьева показала соблазнительные формы в купальнике

Певица и фотомодель 35-летняя Даша Астафьева опубликовала сексуальные фотографии в купальнике. Звезда поделилась серией снимков в своем Instagram.

Фото: instagram.com/da_astafieva

На последних фотографиях певица, щеголяя стройной фигурой, позирует на фоне моря в нюдовом купальнике с сексуальным декольте.

"Внимание, внимание. Человек по фамилии Бонд, подойдите, пожалуйста, на ресепшн, Вас ждут. Повторяю, Вас ждут", - пошутила певица в подписи к фотографиям.

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Поклонники звезды похвалили Астафьеву за умение держать фигуру в форме.

Певица и участница дуэта "НеАнгелы" Виктория Смеюха порадовала фанатов соблазнительными фотографиями на своей странице в Instagram. На снимках певица в ярком раздельном купальнике лежит ягодицами вверх на большом резиновом пончике в бассейне.