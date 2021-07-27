 
Ексклюзивы
1/5
"С золотым левиком на рукаве": перезахоронили воинов дивизии СС "Галичина"
"С золотым левиком на рукаве": перезахоронили воинов дивизии СС "Галичина"
Просмотров: 2178
Почему электроэнергия должна подорожать - объяснение эксперта
Почему электроэнергия должна подорожать - объяснение эксперта
1 Просмотров: 432
Если все ограничится разговорами, поддержки США не будет - эксперт о Крымской платформе
Если все ограничится разговорами, поддержки США не будет - эксперт о Крымской платформе
1 Просмотров: 396
"Есть несколько версий": почему Зеленский сменил главу Службы внешней разведки
"Есть несколько версий": почему Зеленский сменил главу Службы внешней разведки
Просмотров: 1008
Живут в палатках, спят на сене. Как гуляют на патриотическом фестивале под Киевом
Живут в палатках, спят на сене. Как гуляют на патриотическом фестивале под Киевом
Просмотров: 2907
Аренда квартир ежегодно дорожает на 20%: эксперт объяснил почему
Аренда квартир ежегодно дорожает на 20%: эксперт объяснил почему
Просмотров: 387
"Деда Мороза не существует" - Муждабаев о рейтингах власти
"Деда Мороза не существует" - Муждабаев о рейтингах власти
Просмотров: 576
Действия Зеленского не способствуют единству общества - Муждабаев
Действия Зеленского не способствуют единству общества - Муждабаев
42 Просмотров: 1260
Путешествие в Грузию с "двойником Шмигаля" и поздравления Кикабидзе - чем занимался Зеленский на неделе
Путешествие в Грузию с "двойником Шмигаля" и поздравления Кикабидзе - чем занимался Зеленский на неделе
Просмотров: 1629
Порошенко похвасталась кабачком, Притула катался на яхте, Федоров поехал в Турцию – отпуска политиков в фото
Порошенко похвасталась кабачком, Притула катался на яхте, Федоров поехал в Турцию – отпуска политиков в фото
Просмотров: 4698
Фото
Все фото
4
5
5
7
6
Ассия Ахат удивила фигурой в стильном бикини
Ассия Ахат удивила фигурой в стильном бикини
Все из-за языка: украинскую группу выбросили из перечня артистов, которые выступят на День Независимости
Все из-за языка: украинскую группу выбросили из перечня артистов, которые выступят на День Независимости
Беременная Эшли Грэм позировала в поле голышом
Беременная Эшли Грэм позировала в поле голышом
Джей Ло отметила день рождения на яхте за $130 млн: судно может принадлежать Ахметову
Джей Ло отметила день рождения на яхте за $130 млн: судно может принадлежать Ахметову
Племянница принцессы Дианы вышла замуж за миллиардера, который на 32 года старше
Племянница принцессы Дианы вышла замуж за миллиардера, который на 32 года старше
Видео
Все видео
Экс-участницу "Голосу країни" на новый трек вдохновили мольфары
Экс-участницу "Голосу країни" на новый трек вдохновили мольфары
"Бей меня! Ты ж мужик!", - украинский актер устроил драку на дороге
"Бей меня! Ты ж мужик!", - украинский актер устроил драку на дороге
Первое фото в Instagram после воссоединения: Джей Ло с Аффлеком нежно позировали на вечеринке
Первое фото в Instagram после воссоединения: Джей Ло с Аффлеком нежно позировали на вечеринке
Скандальная Лобода приехала в Украину с новой песней
Скандальная Лобода приехала в Украину с новой песней
Monatik "зажег" на греческом острове в ярком клипе
Monatik "зажег" на греческом острове в ярком клипе
Интервью
1/5
"В Днепре и Харькове уже полные госпитали раненых" - эксперт о годе перемирия
"В Днепре и Харькове уже полные госпитали раненых" - эксперт о годе перемирия
1 Просмотров: 1035
"Был царь, был первый секретарь - и тут появился гетман-президент". Какую Украину строил Кравчук
"Был царь, был первый секретарь - и тут появился гетман-президент". Какую Украину строил Кравчук
Просмотров: 999
"Бьешься о стену и теряешь сознание. Я буду делать искусственное дыхание"- пилот рассказал о курьезах во время полетов
"Бьешься о стену и теряешь сознание. Я буду делать искусственное дыхание"- пилот рассказал о курьезах во время полетов
Просмотров: 396
Что нужно знать о новом форварде "Динамо" Эрике Рамиресе
Что нужно знать о новом форварде "Динамо" Эрике Рамиресе
Просмотров: 846
"Соглашение США и Германии – однозначное поражение Украины": что нужно немедленно сделать
"Соглашение США и Германии – однозначное поражение Украины": что нужно немедленно сделать
Просмотров: 1332
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
26 июля 2021
4 Просмотров: 1080
Погано тебе розумію
– Твоя страна – Украина. Но родной язык – русский. Никогда не бойся про это говорить, – каже чоловік 6-річному сину на ...
вторник, 27 июля 2021 23:46

Ассия Ахат удивила фигурой в стильном бикини
4

  Комментировать

Ассия Ахат остается привлекательной в любом возрасте
Фото: Instagram.com/ahhattassia
Ассия Ахат остается привлекательной в любом возрасте
Ассия Ахат остается привлекательной в любом возрасте
Ассия Ахат остается привлекательной в любом возрасте

Сейчас украинская певица и скрипачка 56-летняя Ассия Ахат отдыхает в Турции. Чтобы спастись от жары, звезда больше времени проводит у бассейна. В то же время Ахат делает откровенные фотографии в купальнике и публикует их в Instagram.

Скрипачка позировала в блестящем бикини, демонстрируя свою стройную фигуру и длинные ноги.

Снимки вызвали восторг у поклонников.

"Как тебе Асиечка удается быть такой хрупкой, как эльф", "Похоже, градус стал еще выше", "Богиня", "Красотка"- написали подписчики.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Беременная Эшли Грэм позировала в поле голышом

3 июня певица и скрипачка Ассия Ахат отметила свое 56-летие. По случаю праздника звезда сиганула на отдых в Арабские Эмираты.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Ассия Ахат удивила фигурой в стильном бикини». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
27
июля

"Именно так я и хотел уйти из жизни" - художник выстрелил в себя посреди пшеничного поля

Украинские военные освободили два неселенных пункта

Скниловская трагедия: самолет упал на людей

На Олимпиаде болельщик прервал матч исполнением гопака

Город освободили от врага

Самое читаемое
Гороскоп на 27 июля: для кого судьба готовит особые подарки
Гороскоп на 27 июля: для кого судьба готовит особые подарки
 Просмотров: 8514
Гимнастика без трико: на Олимпиаде спортсменки выступили против сексуализации
Гимнастика без трико: на Олимпиаде спортсменки выступили против сексуализации
3
 Просмотров: 6300
Гороскоп на 26 июля: в чью жизнь придут деньги и слава
Гороскоп на 26 июля: в чью жизнь придут деньги и слава
 Просмотров: 4995
Как жить с низким потолком: фото-примеры квартир после ремонта
Как жить с низким потолком: фото-примеры квартир после ремонта
4
 Просмотров: 4293
&quot;Люди устали от совка&quot;: как СССР доживал последние дни - фото
"Люди устали от совка": как СССР доживал последние дни - фото
22
 Просмотров: 3870
Знаменитости
Все из-за языка: украинскую группу выбросили из перечня артистов, которые выступят на День Независимости
Все из-за языка: украинскую группу выбросили из перечня артистов, которые выступят на День Независимости
5
 1 Просмотров: 2781
Беременная Эшли Грэм позировала в поле голышом
Беременная Эшли Грэм позировала в поле голышом
5
 Просмотров: 1962
Актер, который устроил драку на дороге, извинился за свое поведение
Актер, который устроил драку на дороге, извинился за свое поведение Просмотров: 486
Джей Ло отметила день рождения на яхте за $130 млн: судно может принадлежать Ахметову
Джей Ло отметила день рождения на яхте за $130 млн: судно может принадлежать Ахметову
7
 Просмотров: 1368
Племянница принцессы Дианы вышла замуж за миллиардера, который на 32 года старше
Племянница принцессы Дианы вышла замуж за миллиардера, который на 32 года старше
6
 Просмотров: 1269
Больше всего комментируют
6
"Слуга народа" не нарастила в рейтинге
4
Погано тебе розумію
4
Институт языкознания заговорил о переводе украинского на латиницу
4
У Зеленского - менее 30%: обнародовали свежие рейтинги
3
Погибших и раненых меньше, чем до "перемирия" - Офис президента
Голосов: 43368
Голосование Кого с украинских женщин-политиков назвете "иконой стиля"?
  • Юлия Тимошенко
  • Ганна Герман
  • Таисия Повалий
  • Ирина Фарион
  • Леся Оробец
  • Мария Матиос
  • Ольга Богомолец
Просмотреть