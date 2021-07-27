Ассия Ахат удивила фигурой в стильном бикини

Фото: Instagram.com/ahhattassia

Сейчас украинская певица и скрипачка 56-летняя Ассия Ахат отдыхает в Турции. Чтобы спастись от жары, звезда больше времени проводит у бассейна. В то же время Ахат делает откровенные фотографии в купальнике и публикует их в Instagram.

Скрипачка позировала в блестящем бикини, демонстрируя свою стройную фигуру и длинные ноги.

Снимки вызвали восторг у поклонников.

"Как тебе Асиечка удается быть такой хрупкой, как эльф", "Похоже, градус стал еще выше", "Богиня", "Красотка"- написали подписчики.

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3 июня певица и скрипачка Ассия Ахат отметила свое 56-летие. По случаю праздника звезда сиганула на отдых в Арабские Эмираты.