Ассия Ахат сверкнула смелым декольте

Фото: Instagram.com

Украинская певица и скрипачка 55-летняя Ассия Ахат поздравила своих подписчиков в Instagram со старым Новым годом.

Звезда позировала со своей собачкой в домашней обстановке у елки. Для фотосессии скрипачка выбрала пиджак с эффектным декольте. На одном из снимков хозяйка держит поднос.

Поклонники отметили роскошный вид певицы.

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В мае прошлого года Ассии Ахат сделали срочную операцию по удалению аппендицита.