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среда, 13 января 2021 23:46

Ассия Ахат сверкнула смелым декольте
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Ассия Ахат поздравила поклонников с праздниками
Фото: Instagram.com
Ассия Ахат поздравила поклонников с праздниками
Ассия Ахат поздравила поклонников с праздниками

Украинская певица и скрипачка 55-летняя Ассия Ахат поздравила своих подписчиков в Instagram со старым Новым годом.

Звезда позировала со своей собачкой в домашней обстановке у елки. Для фотосессии скрипачка выбрала пиджак с эффектным декольте. На одном из снимков хозяйка держит поднос.

Поклонники отметили роскошный вид певицы.

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В мае прошлого года Ассии Ахат сделали срочную операцию по удалению аппендицита.

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