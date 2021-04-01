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четверг, 01 апреля 2021 18:05

Артистка в цветах презентовала клип о "весне-волшебнице"

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Артистка в цветах презентовала клип о &quot;весне-волшебнице&quot;
Автором слов и музыки выступила сама артистка. Фото: предоставлено пиар-агентом певицы

Исполнительница Navka выпустила песню "Весна-чарівниця" и клип к ней. Опубликовала на официальном YouTube-канале.

"Весна - это абсолютно мое время года. Это то время, когда ты чувствуешь этот контраст после зимы. Недаром псевдоним Navka и весенняя пора года так связаны между собой. В украинской культуре еще издавна считалось, что Навки (нимфы) приходят с весной, когда жизнь только зарождается. Пение птиц, теплый ветерок, лучи солнца попадают на твое лицо - все это вдохновляет тебя на новые свершения, эмоции и ощущения", - рассказала певица.

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Саунд-продюсером является Борис Кукоба. Автором слов и музыки выступила сама артистка.

Автор проекта "Україна в піснях" и певица Navka выпустила трек "Стати Святим Миколаєм". Приятные воспоминания и благозвучные песни детей вдохновили Navka на написание трека, который будет нести в себе атмосферу праздника.

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